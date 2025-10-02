GEA Aktie News: GEA zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich
Die Aktie von GEA zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 63,55 EUR zu.
Um 09:05 Uhr wies die GEA-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 63,55 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die GEA-Aktie bei 63,60 EUR. Bei 63,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.181 GEA-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 66,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,98 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GEA-Aktie 44,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an GEA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,33 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,33 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GEA am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je GEA-Aktie.
Analysen zu GEA
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|GEA Halten
|DZ BANK
|02.09.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|GEA Buy
|UBS AG
|19.08.2025
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
