GEA Aktie News: GEA verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GEA. Die GEA-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 61,95 EUR.

Um 15:47 Uhr rutschte die GEA-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 61,95 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die GEA-Aktie bis auf 61,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.663 GEA-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,98 EUR am 06.11.2024. Mit einem Kursverlust von 29,01 Prozent würde die GEA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für GEA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,15 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,33 EUR belaufen. Analysten bewerten die GEA-Aktie im Durchschnitt mit 58,83 EUR.

Am 07.08.2025 hat GEA die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. GEA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GEA am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass GEA im Jahr 2025 2,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

