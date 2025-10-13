DAX24.390 +0,6%Est505.578 +0,8%MSCI World4.241 +0,1%Top 10 Crypto15,90 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.427 +0,1%Euro1,1602 -0,1%Öl63,61 +2,5%Gold4.074 +1,4%
Kurs der GEA

GEA Aktie News: GEA am Vormittag freundlich

13.10.25 09:23 Uhr
GEA Aktie News: GEA am Vormittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von GEA. Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 62,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
62,15 EUR -0,20 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr sprang die GEA-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 62,45 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die GEA-Aktie bei 62,45 EUR. Bei 62,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der GEA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.057 Stück gehandelt.

Am 12.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,98 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 29,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für GEA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,33 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,83 EUR an.

Am 07.08.2025 hat GEA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,66 EUR gegenüber 0,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,87 Prozent auf 1,31 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die GEA-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der GEA-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je GEA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025GEA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

