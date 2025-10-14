DAX24.162 -0,9%Est505.522 -0,8%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,37 -3,6%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.820 -2,8%Euro1,1557 -0,1%Öl61,92 -2,3%Gold4.142 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Asien letztlich tiefer - Nikkei tiefrot -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- Gold, Silber, Conti, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
thyssenkrupp-Aktie gibt nach: Erstnotiz der Tochter TKMS ist für den 20. Oktober geplant thyssenkrupp-Aktie gibt nach: Erstnotiz der Tochter TKMS ist für den 20. Oktober geplant
Gold-Boom 2025: Zwei Strategien, wie du jetzt davon profitierst Gold-Boom 2025: Zwei Strategien, wie du jetzt davon profitierst
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Aktienkurs im Fokus

GEA Aktie News: GEA am Vormittag mit Abschlägen

14.10.25 09:22 Uhr
GEA Aktie News: GEA am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von GEA. Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 61,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
61,70 EUR -0,15 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GEA-Aktie musste um 09:01 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 61,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die GEA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 61,70 EUR aus. Bei 61,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.696 GEA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 66,80 EUR. Gewinne von 8,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 43,98 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten GEA-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,83 EUR an.

Am 07.08.2025 legte GEA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GEA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 EUR in den Büchern gestanden. GEA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte GEA die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,88 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Aktien-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die GEA-Aktie

GEA-Aktie in Grün: CEO-Vertrag verlängert - Vorstand wird erweitert

Ausgewählte Hebelprodukte auf GEA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GEA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: GEA Group

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025GEA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen