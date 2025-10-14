GEA Aktie News: GEA am Vormittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von GEA. Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 61,70 EUR.

Die GEA-Aktie musste um 09:01 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 61,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die GEA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 61,70 EUR aus. Bei 61,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.696 GEA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 66,80 EUR. Gewinne von 8,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 43,98 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten GEA-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,83 EUR an.

Am 07.08.2025 legte GEA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GEA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 EUR in den Büchern gestanden. GEA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte GEA die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,88 EUR je Aktie belaufen.

