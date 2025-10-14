GEA Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von GEA

Blick auf GEA-Kurs

Die Aktie von GEA gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die GEA-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 61,25 EUR nach.

Die GEA-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:36 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 61,25 EUR. Die GEA-Aktie sank bis auf 61,20 EUR. Mit einem Wert von 61,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.001 GEA-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die GEA-Aktie damit 8,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 43,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2024). Der derzeitige Kurs der GEA-Aktie liegt somit 39,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für GEA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,33 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,83 EUR für die GEA-Aktie.

GEA ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 EUR, nach 0,59 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 1,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GEA am 06.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von GEA.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,88 EUR je GEA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Aktien-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die GEA-Aktie

GEA-Aktie in Grün: CEO-Vertrag verlängert - Vorstand wird erweitert