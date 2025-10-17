DAX23.872 -1,7%Est505.606 -0,8%MSCI World4.282 -0,2%Top 10 Crypto14,39 -3,6%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.647 -1,9%Euro1,1688 ±-0,0%Öl60,95 -0,1%Gold4.310 -0,4%
GEA Aktie News: GEA am Freitagmittag in Rot

17.10.25 12:04 Uhr
GEA Aktie News: GEA am Freitagmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von GEA. Die GEA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 62,00 EUR abwärts.

GEA
62,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Die GEA-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 62,00 EUR ab. In der Spitze büßte die GEA-Aktie bis auf 61,40 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.578 GEA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 66,80 EUR. 7,74 Prozent Plus fehlen der GEA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 43,98 EUR. Mit Abgaben von 29,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

GEA-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,33 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,50 EUR je GEA-Aktie an.

GEA veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GEA 0,59 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat GEA 1,31 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,32 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass GEA im Jahr 2025 2,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

