GEA Aktie News: GEA am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von GEA zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die GEA-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 62,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der GEA-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 62,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die GEA-Aktie bei 62,50 EUR. Im Tief verlor die GEA-Aktie bis auf 61,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 89.632 GEA-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 66,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Mit einem Zuwachs von 6,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2024 bei 43,98 EUR. Abschläge von 29,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für GEA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,33 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 59,50 EUR aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich GEA zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,66 EUR. Im letzten Jahr hatte GEA einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat GEA mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,87 Prozent verringert.

GEA wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GEA-Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Aktie aus.

