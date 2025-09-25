GEA Aktie News: GEA am Freitagmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von GEA. Die GEA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 62,30 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:45 Uhr 0,7 Prozent auf 62,30 EUR. Im Tief verlor die GEA-Aktie bis auf 62,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22.383 GEA-Aktien den Besitzer.

Bei 66,80 EUR markierte der Titel am 12.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GEA-Aktie. Am 02.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 43,66 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,92 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,33 EUR. Im Vorjahr erhielten GEA-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,33 EUR je GEA-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GEA am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte GEA 0,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,87 Prozent auf 1,31 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GEA veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je GEA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

DZ BANK beurteilt GEA-Aktie mit Halten

Aktien von Porsche AG und Sartorius raus: So sieht der DAX seit heute aus - Aktien von Scout24 und GEA gesucht

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor 10 Jahren abgeworfen