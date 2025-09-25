GEA Aktie News: GEA am Nachmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von GEA gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GEA-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 62,55 EUR nach.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 62,55 EUR. Das Tagestief markierte die GEA-Aktie bei 62,00 EUR. Bei 62,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten GEA-Aktien beläuft sich auf 61.701 Stück.

Bei einem Wert von 66,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,79 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2024 Kursverluste bis auf 43,66 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GEA-Aktie 43,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,15 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,33 EUR je GEA-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,33 EUR aus.

GEA gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GEA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,31 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GEA am 06.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird GEA schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GEA-Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

