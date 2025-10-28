GEA Aktie News: GEA am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GEA. Zuletzt fiel die GEA-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 62,65 EUR ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 62,65 EUR. Der Kurs der GEA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 62,60 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.193 GEA-Aktien den Besitzer.
Am 12.08.2025 markierte das Papier bei 66,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,62 Prozent. Am 06.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 43,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der GEA-Aktie liegt somit 42,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten GEA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,32 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die GEA-Aktie bei 59,50 EUR.
Am 07.08.2025 lud GEA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,59 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat GEA im vergangenen Quartal 1,31 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GEA 1,32 Mrd. EUR umsetzen können.
GEA wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von GEA.
Von Analysten wird erwartet, dass GEA im Jahr 2025 2,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu GEA
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|GEA Hold
|Warburg Research
