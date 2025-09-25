GEA Aktie News: GEA steigt am Vormittag

Kurs der GEA

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von GEA. Die GEA-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 62,50 EUR.

Die GEA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 62,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die GEA-Aktie bei 62,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.707 GEA-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,80 EUR) erklomm das Papier am 12.08.2025. Mit einem Zuwachs von 6,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 43,66 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GEA-Aktie.

Für GEA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,33 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,33 EUR.

Am 07.08.2025 hat GEA die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,66 EUR. Im letzten Jahr hatte GEA einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat GEA im vergangenen Quartal 1,31 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GEA 1,32 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GEA am 06.11.2025 präsentieren. GEA dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GEA-Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

