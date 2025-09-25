GEA Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von GEA

GEA im Fokus

Die Aktie von GEA gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der GEA-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 61,80 EUR.

Der GEA-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 61,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die GEA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 61,80 EUR aus. Bei 62,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 49.698 GEA-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,80 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GEA-Aktie somit 7,49 Prozent niedriger. Bei 43,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an GEA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,33 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,33 EUR.

GEA gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GEA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,31 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,32 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass GEA im Jahr 2025 2,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

