General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Freitagnachmittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von General Motors. Das Papier von General Motors konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 56,32 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die General Motors-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 56,32 USD. In der Spitze legte die General Motors-Aktie bis auf 56,55 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 56,24 USD. Zuletzt wechselten 100.731 General Motors-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 62,14 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 10,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 26,05 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,568 USD. Im Vorjahr hatte General Motors 0,480 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,50 USD.

General Motors veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte General Motors ein EPS von 2,55 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 47,97 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 47,12 Mrd. USD.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte General Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von General Motors rechnen Experten am 27.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,43 USD je General Motors-Aktie.

