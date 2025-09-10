General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors reagiert am Nachmittag positiv
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von General Motors. Zuletzt ging es für das General Motors-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 58,17 USD.
Um 15:53 Uhr stieg die General Motors-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 58,17 USD. Die General Motors-Aktie legte bis auf 58,18 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 57,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 70.940 General Motors-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 61,14 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 28,40 Prozent würde die General Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für General Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,568 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,50 USD je General Motors-Aktie an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte General Motors am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 47,12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 47,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte General Motors am 21.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,43 USD je General Motors-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.04.2025
|General Motors Neutral
|UBS AG
|03.04.2025
|General Motors Market-Perform
|Bernstein Research
|10.10.2022
|General Motors Neutral
|UBS AG
|07.12.2020
|General Motors Outperform
|Credit Suisse Group
|03.12.2020
|General Motors buy
|Goldman Sachs Group Inc.
