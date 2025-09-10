DAX23.674 +0,2%ESt505.380 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.035 +1,2%Nas22.029 +0,7%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,44 -1,7%Gold3.632 -0,2%
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors reagiert am Nachmittag positiv

11.09.25 16:13 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von General Motors. Zuletzt ging es für das General Motors-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 58,17 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die General Motors-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 58,17 USD. Die General Motors-Aktie legte bis auf 58,18 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 57,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 70.940 General Motors-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 61,14 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 28,40 Prozent würde die General Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für General Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,568 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,50 USD je General Motors-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte General Motors am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 47,12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 47,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte General Motors am 21.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,43 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020General Motors buyUBS AG
13.02.2019General Motors BuySeaport Global Securities
11.01.2019General Motors OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
18.06.2020General Motors HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2019General Motors NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2018General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

