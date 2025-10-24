DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 +0,4%Nas23.232 +1,3%Bitcoin95.134 +0,4%Euro1,1627 +0,1%Öl66,00 +0,1%Gold4.111 -0,4%
General Motors im Blick

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

24.10.25 20:23 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von General Motors. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,5 Prozent auf 69,20 USD zu.

Um 20:08 Uhr stieg die General Motors-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 69,20 USD. Die General Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,21 USD aus. Mit einem Wert von 67,46 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 755.953 General Motors-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 69,21 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,01 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 41,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,570 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,50 USD je General Motors-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte General Motors am 21.10.2025. Das EPS belief sich auf 1,35 USD gegenüber 2,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 48,59 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 48,76 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte General Motors am 27.01.2026 präsentieren. General Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je General Motors-Aktie in Höhe von 9,99 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020General Motors buyUBS AG
13.02.2019General Motors BuySeaport Global Securities
11.01.2019General Motors OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
18.06.2020General Motors HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2019General Motors NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2018General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

