Grand City Properties-Aktie etwas schwächer: Grand City Properties mit Gewinn dank Aufwertung des Immobilienportfolios
Eine starke Nachfrage nach Wohnraum hat der Aroundtown-Tochter Grand City Properties im ersten Halbjahr Auftrieb gegeben.
Werte in diesem Artikel
Trotz der Verkäufe von Immobilien kletterten die Nettomieterlöse in den ersten sechs Monaten um ein Prozent auf 212,8 Millionen Euro, wie der SDAX-Konzern am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Der operative Gewinn (FFO1) legte ebenfalls um ein Prozent auf knapp 94,8 Millionen Euro zu. Für das laufende Jahr peilt der Immobilienkonzern weiterhin einen operativen Gewinn von 185 Millionen bis 195 Millionen Euro an.
Unter dem Strich erwirtschaftete das Unternehmen dank einer Aufwertung des Immobilienportfolios einen Gewinn von fast 210 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte Grand City Properties noch einen Verlust von knapp 74 Millionen Euro wegen einer Abwertung des Immobilienbestands gemacht.
Im XETRA-Handel geht es mit der GCP-Aktie zeitweise moderate 0,18 Prozent auf 11,02 Euro abwärts.
/mne/mis
LUXEMBURG (dpa-AFX)
