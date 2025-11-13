DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,33 -2,1%Nas22.857 -2,4%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1637 +0,4%Öl62,99 +0,5%Gold4.164 -0,8%
Blick auf Aktienkurs

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gewinnt am Donnerstagabend

13.11.25 20:23 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gewinnt am Donnerstagabend

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 126,17 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
106,36 EUR -0,64 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere um 20:08 Uhr 2,2 Prozent. Die Gilead Sciences-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 127,67 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 123,75 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.199.267 Gilead Sciences-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 127,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 1,19 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2024 Kursverluste bis auf 86,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 31,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,31 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 30.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,43 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7,78 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 8,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Gilead Sciences Inc.

DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
26.07.2018Gilead Sciences NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
05.10.2017Gilead Sciences PerformOppenheimer & Co. Inc.
09.03.2017Gilead Sciences NeutralUBS AG
29.04.2016Gilead Sciences HoldMaxim Group
14.12.2012Gilead Sciences neutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.06.2010Gilead Sciences ausgestopptDer Aktionär
22.10.2009Gilead Sciences underperformWedbush Morgan Securities Inc.
10.02.2006Gilead Sciences underweightPrudential Financial
06.12.2005Gilead Sciences underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gilead Sciences Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen