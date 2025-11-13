Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gewinnt am Donnerstagabend
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 126,17 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere um 20:08 Uhr 2,2 Prozent. Die Gilead Sciences-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 127,67 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 123,75 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.199.267 Gilead Sciences-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 127,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 1,19 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2024 Kursverluste bis auf 86,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 31,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,31 USD belaufen.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 30.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,43 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7,78 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen.
Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 8,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2018
|Gilead Sciences Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|05.10.2017
|Gilead Sciences Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|09.03.2017
|Gilead Sciences Neutral
|UBS AG
|29.04.2016
|Gilead Sciences Hold
|Maxim Group
|14.12.2012
|Gilead Sciences neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.2010
|Gilead Sciences ausgestoppt
|Der Aktionär
|22.10.2009
|Gilead Sciences underperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|10.02.2006
|Gilead Sciences underweight
|Prudential Financial
|06.12.2005
|Gilead Sciences underweight
|Prudential Financial
