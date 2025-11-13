Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Glencore im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Glencore. Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 3,74 GBP.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 3,74 GBP. Die Glencore-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,77 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 3,73 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 8.025.352 Glencore-Aktien.

Bei einem Wert von 3,97 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 6,23 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,05 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 82,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Glencore-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,100 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,75 GBP je Glencore-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 GBP je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. Am 24.02.2027 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2025 0,158 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glencore-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr gekostet

Glencore-Aktie dennoch fest: Etwas pessimistischer für Kupfer-Fördermenge 2025