Google will EU-Strafe mit Änderungen bei Play Store entgehen

19.08.25 19:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
172,56 EUR -1,82 EUR -1,04%
News
Aktie kaufen

Von Edith Hancock

DOW JONES--Google will eine Strafe der EU mit Zugeständnissen in seinem Play Store abwenden. Wie das Unternehmen per Blogeintrag mitteilte, hat es angeboten, die Konditionen für Ermittler, die den Play Store nutzen, abzuändern. So sollen die Gebühren für Entwickler angepasst werden. Außerdem soll es Nutzern erleichtert werden, Angebote außerhalb des Stores wahrzunehmen. Gleichzeitig warnte Google davor, dass externe Links die Nutzer Sicherheitsrisiken aussetzen könnten.

Die EU-Kommission hatte Google dieses Jahr über ihre Ansicht informiert, dass die derzeitigen Regeln im Play Store möglicherweise den Digital Markets Act verletzen. Dieser ist dazu gedacht, es kleineren Anbietern, die von den Plattformen der größeren Tech-Konzerne wie Google und Apple abhängig sind, das Erreichen der Kunden zu erleichtern.

Die Kommission reagierte nicht unmittelbar auf die Bitte um eine Stellungnahme.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2025 13:27 ET (17:27 GMT)

