KWS SAAT-Aktie ziehen vorbörslich an: KWS SAAT kann Umsatz und operatives Ergebnis stärker steigern als erwartet

Wegen guter Geschäfte in allen Segmenten hat der Saatguthersteller KWS SAAT die Erwartungen für das abgelaufene Geschäftsjahr übertroffen.

Im bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahr steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 18 Prozent auf 1,82 Milliarden Euro, wie es am Mittwoch in Einbeck mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um 44 Prozent auf knapp 223 Millionen Euro, was einer operativen Marge von 12,2 Prozent entspricht. Die Kennzahlen liegen damit sowohl über der eigenen Prognose als auch über den Erwartungen der Analysten.

Unter dem Strich blieben 127 Millionen Euro als Gewinn hängen, wovon KWS SAAT seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 90 Cent zahlen will nach 80 Cent im Vorjahr.

Im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 erwartet das im SDAX notierte Unternehmen einen Umsatzanstieg auf vergleichbarer Basis von drei bis fünf Prozent. Bei der operativen Margen peilen die Einbecker einen Wert zwischen 11 und 13 Prozent an. Die Margenprognose liegt im Rahmen der Analystenerwartungen; beim Umsatz liegt die durchschnittliche Schätzung der von Bloomberg befragten Experten am unteren Rand der Unternehmensprognose.

Zahlen und Ausblick überzeugen

Positiv aufgenommene Geschäftszahlen und ein erfreulicher Unternehmensausblick haben die Aktien von KWS SAAT am Mittwoch im vorbörslichen Handel angetrieben. Die Papiere des Saatgutherstellers notieren auf der Handelsplattform Tradegate 3,6 Prozent über dem Xetra-Schluss am Dienstag.

Bei KWS liefen die Geschäfte in allen Segmenten gut. Der Experte Charlie Bentley vom Analysehaus Jefferies äußerte sich entsprechend positiv: Der Saatguthersteller habe im saisonal wenig bedeutenden Schlussquartal des laufenden Geschäftsjahres einen geringeren operativen Verlust verzeichnet als befürchtet. Zudem liege das für das neue Geschäftsjahr angestrebte Umsatzwachstum über seiner Prognose, was angesichts der zunehmenden Sorgen über die Agrar-Absatzmärkte beruhige.

Erst am Dienstag hatte der Biokrafthersteller VERBIO Vereinigte BioEnergie mit seinem Gewinnausblick enttäuscht. Hohe Energie- und Rohstoffkosten sowie gesunkene Absatzpreise hatten das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr stark belastet.

