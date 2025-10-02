Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Vormittag fester

Kurs der Hannover Rück

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 258,00 EUR.

Das Papier von Hannover Rück legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 258,00 EUR. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 259,60 EUR zu. Mit einem Wert von 259,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 5.368 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 13,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 235,90 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 9,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 11,25 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 9,00 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 295,25 EUR aus.

Am 12.08.2025 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 6,92 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,71 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,20 EUR je Aktie belaufen.

