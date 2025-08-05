Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagvormittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 270,00 EUR.

Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 270,00 EUR. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 269,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 273,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.919 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 292,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 8,37 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2024 bei 212,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,21 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 299,88 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 13.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,98 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,62 Mrd. EUR – ein Plus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 7,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Hannover Rück am 12.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 21,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

