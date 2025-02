Hannover Rück Aktie News: Anleger greifen bei Hannover Rück am Nachmittag zu

So entwickelt sich Hannover Rück

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 253,70 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 15:49 Uhr 0,4 Prozent. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 254,50 EUR. Bei 252,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.575 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 265,60 EUR erreichte der Titel am 16.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 4,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 21,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,73 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 279,71 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 11.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 3,64 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,71 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte Hannover Rück die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 19,63 EUR im Jahr 2024 aus.

