Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 265,20 EUR.

Die Aktie verlor um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 265,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 265,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 267,80 EUR. Zuletzt wechselten 76.489 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 10,33 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 215,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 18,93 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,21 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 299,88 EUR an.

Hannover Rück gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,98 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 4,63 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,62 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Hannover Rück.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

