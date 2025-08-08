Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag gesucht

Kursentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 267,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 267,40 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 267,80 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 267,80 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 3.698 Aktien.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.08.2024 bei 215,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 19,60 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,21 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 299,88 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,63 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent auf 7,62 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Hannover Rück am 12.08.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,08 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 3 Jahren abgeworfen

Aktienempfehlung: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Hannover Rück-Aktie

Allianz-Konsortium übernimmt Viridium - Hannover Rück scheidet aus - Aktien tiefer