Aktienentwicklung

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit roter Tendenz

12.08.25 16:09 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,0 Prozent auf 257,60 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 3,0 Prozent auf 257,60 EUR nach. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 257,20 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 263,00 EUR. Bisher wurden heute 152.191 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 13,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2024 bei 222,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 13,51 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,21 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 299,88 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Am 13.05.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,98 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,63 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 7,62 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 21,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
16:11Hannover Rück KaufenDZ BANK
11:01Hannover Rück NeutralUBS AG
10:56Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
09:46Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:21Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
