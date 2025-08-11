Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,0 Prozent auf 257,60 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 3,0 Prozent auf 257,60 EUR nach. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 257,20 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 263,00 EUR. Bisher wurden heute 152.191 Hannover Rück-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 13,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2024 bei 222,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 13,51 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2024 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,21 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 299,88 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.
Am 13.05.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,98 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,63 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 7,62 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 21,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie
Ausblick: Hannover Rück öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Hannover Rück-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy
DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 3 Jahren abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Hannover Rück
Nachrichten zu Hannover Rück
Analysen zu Hannover Rück
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:11
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|11:01
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|10:56
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:11
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10:56
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:01
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.03.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|06.02.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|19.09.2024
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2024
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen