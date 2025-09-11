Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Vormittag an Fahrt

So entwickelt sich Hannover Rück

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 246,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 09:07 Uhr 2,3 Prozent. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 248,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 246,00 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 18.214 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (235,90 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,42 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 12,17 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 295,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 12.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,00 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 6,92 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

