Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 255,80 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 255,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 256,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 255,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 46.733 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 14,39 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (235,90 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,78 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,69 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 9,00 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 297,88 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Am 12.08.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6,92 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen. Am 09.11.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 21,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

