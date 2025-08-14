Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteuert sich am Vormittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 256,00 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,3 Prozent auf 256,00 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 256,20 EUR. Bei 255,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 1.905 Aktien.
Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 292,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 14,30 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 235,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 7,85 Prozent Luft nach unten.
Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,69 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 297,88 EUR.
Am 12.08.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,92 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 10.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,21 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.2025
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.08.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
