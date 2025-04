Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Vormittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 275,20 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 275,20 EUR. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 274,60 EUR. Bei 274,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.482 Hannover Rück-Aktien.

Am 03.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,60 EUR an. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 2,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,90 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 24,09 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,84 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 294,50 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 13.03.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,53 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 7,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 13.05.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 11.05.2026.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2025 auf 21,32 EUR je Aktie.

