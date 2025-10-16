Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hannover Rück befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 258,60 EUR ab.

Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 258,60 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 257,60 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 260,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 40.529 Stück.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,15 Prozent hinzugewinnen. Bei 235,90 EUR fiel das Papier am 08.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,15 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 294,38 EUR.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 6,92 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 21,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

