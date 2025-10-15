Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 263,00 EUR.

Die Aktie notierte um 11:36 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 263,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 263,80 EUR. Bei 262,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.969 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 11,25 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (235,90 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 11,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 10,94 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 294,38 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 12.08.2025. Das EPS wurde auf 6,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent auf 6,92 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 09.11.2026.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

