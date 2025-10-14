DAX24.157 -1,0%Est505.522 -0,8%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,44 -3,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.820 -2,8%Euro1,1557 -0,1%Öl61,92 -2,3%Gold4.142 +0,8%
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag schwächer

14.10.25 09:22 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 257,80 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 257,80 EUR. Bei 257,20 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 257,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.955 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2024 bei 235,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 10,72 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 294,38 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 12.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 5,00 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,92 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Hannover Rück dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
07.10.2025Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
10.10.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
07.10.2025Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
06.10.2025Hannover Rück BuyUBS AG
13.10.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
31.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
28.01.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
19.09.2024Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

