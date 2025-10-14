Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagnachmittag gesucht

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 261,40 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 261,40 EUR nach oben. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 261,80 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 257,20 EUR. Bisher wurden heute 45.947 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,94 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 235,90 EUR fiel das Papier am 08.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 10,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 10,72 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 294,38 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 12.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 6,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 6,92 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 09.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 21,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

