Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück behauptet sich am Mittag
Die Aktie von Hannover Rück hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 260,00 EUR zeigte sich die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.
Kaum Bewegung ließ sich um 11:35 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 260,00 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 260,80 EUR. Bei 257,20 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 257,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.091 Hannover Rück-Aktien.
Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,54 Prozent. Am 08.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 235,90 EUR ab. Mit Abgaben von 9,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 10,72 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 294,38 EUR angegeben.
Am 12.08.2025 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,92 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 21,28 EUR je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.2025
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.2025
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.2025
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|13.10.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.03.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|04.09.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|19.09.2024
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
