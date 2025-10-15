Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 262,20 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 262,20 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 263,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 262,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.579 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 235,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,03 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 10,94 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 294,38 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Am 12.08.2025 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 6,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,00 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,92 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 09.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 21,27 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

Redaktion finanzen.net

