So entwickelt sich Hannover Rück

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

15.10.25 09:22 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Hannover Rück zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 261,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
263,40 EUR 0,40 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die Hannover Rück-Aktie um 09:03 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 261,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 262,60 EUR. Bei 261,40 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 262,20 EUR. Bisher wurden heute 805 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 10,66 Prozent niedriger. Bei 235,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 10,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 10,94 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 9,00 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 294,38 EUR.

Am 12.08.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 6,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 5,00 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,92 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 09.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Nachrichten zu Hannover Rück

DatumMeistgelesen
Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
14.10.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
13.10.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
07.10.2025Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
