Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück schiebt sich am Vormittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 259,40 EUR zu.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 259,40 EUR. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 260,60 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 260,60 EUR. Bisher wurden heute 6.595 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Bei einem Wert von 235,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 9,06 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,15 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 294,38 EUR an.

Am 12.08.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,91 EUR, nach 5,00 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,92 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,80 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 10.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 09.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hannover Rück.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 21,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

