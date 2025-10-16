DAX24.113 -0,3%Est505.602 -0,1%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1658 +0,1%Öl62,44 -0,1%Gold4.232 +0,6%
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneins -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Drägerwerk, TSMC, ABB im Fokus
Top News
Merck-Aktie dreht dennoch ins Minus: Vor neuer Wachstumsphase - für weiteres Wachstum gut gerüstet
Ölpreise steigen - Indien will Kauf von günstigem Öl aus Russland stoppen
Notierung im Fokus

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück schiebt sich am Vormittag vor

16.10.25 09:22 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück schiebt sich am Vormittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 259,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
259,20 EUR -1,20 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 259,40 EUR. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 260,60 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 260,60 EUR. Bisher wurden heute 6.595 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Bei einem Wert von 235,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 9,06 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,15 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 294,38 EUR an.

Am 12.08.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,91 EUR, nach 5,00 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,92 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,80 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 10.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 09.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hannover Rück.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 21,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hannover Rück

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
14.10.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
13.10.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
07.10.2025Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
