Fed-Entscheid am Abend: DAX stabil -- China verbietet wohl NVIDIA-KI-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt
Aktienkurs aktuell

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag höher

17.09.25 12:06 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag höher

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 242,00 EUR.

Hannover Rück
242,60 EUR -0,60 EUR -0,25%
Um 11:49 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 242,00 EUR zu. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 242,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 241,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.246 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 292,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 235,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 2,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 12,17 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 295,25 EUR.

Am 12.08.2025 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 6,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 5,00 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,92 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Am 09.11.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 21,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen