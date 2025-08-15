Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Montagmittag ins Minus

So bewegt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 253,20 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 253,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Hannover Rück-Aktie bis auf 252,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 255,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 36.214 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 292,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,56 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2024 (235,90 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 6,83 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2024 mit 9,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,72 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 297,88 EUR.

Am 12.08.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,00 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 6,92 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Hannover Rück dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 21,22 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen

Hannover Rück-Aktie dennoch schwächer: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet

Investment-Note für Hannover Rück-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK