Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- US-Börsen wenig bewegt -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Broadcom, Palantir, Lilium, Rüstungsaktien im Fokus
Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington
TeraWulf im Pivotal-Point-Check: Von Bitcoin zu KI – Alphabet unterstützter Deal mit Fluidstack katapultiert die Aktie um über 60 % nach oben!
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagnachmittag im Minus

18.08.25 16:10 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagnachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 253,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 253,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 252,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 255,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59.346 Hannover Rück-Aktien.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR an. 15,65 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 235,90 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,76 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,72 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 297,88 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 12.08.2025. Das EPS lag bei 6,91 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie eingefahren. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,92 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 09.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,22 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen

Hannover Rück-Aktie dennoch schwächer: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet

Investment-Note für Hannover Rück-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK

Bildquellen: Hannover Rück

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
13.08.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen