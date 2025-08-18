DAX24.389 +0,3%ESt505.471 +0,7%Top 10 Crypto16,00 +0,4%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.906 -0,8%Euro1,1682 +0,2%Öl65,99 -0,7%Gold3.345 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 BASF BASF11 UnitedHealth 869561 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX fester -- Palo Alto Networks-Gewinn enttäuscht - Ausblick positiv -- Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Volatus, NVIDIA, Rüstungswerte, Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Top News
Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger werden risikofreudiger Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger werden risikofreudiger
NVIDIA-Aktie in Grün: Neue KI-Chips für China inmitten regulatorischer Unsicherheit? NVIDIA-Aktie in Grün: Neue KI-Chips für China inmitten regulatorischer Unsicherheit?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Notierung im Blick

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Dienstagmittag zu

19.08.25 12:05 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Dienstagmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 252,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
251,80 EUR 0,40 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 252,20 EUR zu. Bei 252,40 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 251,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 19.488 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 235,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,72 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 297,88 EUR an.

Am 12.08.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,00 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 6,92 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte Hannover Rück die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,22 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen

Hannover Rück-Aktie dennoch schwächer: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet

Investment-Note für Hannover Rück-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Hannover Rück

Nachrichten zu Hannover Rück

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
13.08.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
31.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
06.02.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
28.01.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
19.09.2024Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
04.09.2024Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen