Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Dienstagmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 252,20 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 252,20 EUR zu. Bei 252,40 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 251,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 19.488 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 235,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,72 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 297,88 EUR an.

Am 12.08.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,00 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 6,92 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte Hannover Rück die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,22 EUR je Aktie belaufen.

