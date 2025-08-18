Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag stärker

Kurs der Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 252,00 EUR.

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 252,00 EUR. Bei 252,20 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 251,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.520 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 235,90 EUR ab. Mit Abgaben von 6,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,72 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 297,88 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Am 12.08.2025 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 6,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 5,00 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,92 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 09.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,22 EUR fest.

