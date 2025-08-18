Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück behauptet sich am Vormittag

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Hannover Rück. Zum Vortag unverändert notierte die Hannover Rück-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 253,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 253,00 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 253,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 252,40 EUR aus. Bei 253,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.661 Hannover Rück-Aktien.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 15,65 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 235,90 EUR ab. Abschläge von 6,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,72 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 297,88 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,91 EUR gegenüber 5,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,71 Prozent auf 6,92 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 10.11.2025 gerechnet. Hannover Rück dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,22 EUR je Aktie belaufen.

