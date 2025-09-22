DAX23.539 -0,3%ESt505.457 -0,3%Top 10 Crypto15,51 +1,7%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.547 +0,8%Euro1,1789 -0,2%Öl67,77 ±-0,0%Gold3.776 +0,3%
DAX schwächer -- Asiens Börsen freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Goldpreis, BYD, Disney im Fokus
Kursentwicklung

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag mit Abschlägen

24.09.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 244,20 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
243,60 EUR -2,20 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 244,20 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 243,80 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 244,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.160 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 19,82 Prozent Luft nach oben. Am 08.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 235,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 9,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,25 EUR je Hannover Rück-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 295,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 12.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,00 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,71 Prozent auf 6,92 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
08:01Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.09.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Hannover Rück BuyUBS AG
