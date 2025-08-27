Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteuert sich am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 251,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 251,60 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 251,80 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 251,60 EUR. Zuletzt wechselten 857 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 292,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 16,30 Prozent wieder erreichen. Am 08.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 235,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 6,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2024 mit 9,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,74 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 297,25 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Am 12.08.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 6,92 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2025 auf 21,20 EUR je Aktie.

