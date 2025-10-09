Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 268,20 EUR abwärts.
Um 09:05 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 268,20 EUR ab. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 268,00 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 268,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.489 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2024 Kursverluste bis auf 235,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,04 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 10,19 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 9,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 296,88 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 12.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,71 Prozent auf 6,92 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 09.11.2026.
In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.2025
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.2025
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|06.10.2025
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
