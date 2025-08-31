Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Heidelberg Materials im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Heidelberg Materials-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 202,00 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Heidelberg Materials-Aktie um 11:45 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 202,00 EUR. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 204,20 EUR zu. Bei 202,00 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 202,10 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 26.003 Aktien.

Bei 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 5,05 Prozent zulegen. Bei 90,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 55,34 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,76 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 193,19 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,45 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

