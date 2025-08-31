Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagnachmittag verlustreich

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 201,70 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 201,70 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 200,90 EUR. Bei 202,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 64.120 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 212,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 4,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 90,22 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 55,27 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,76 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 193,19 EUR aus.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,58 Mrd. EUR gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,45 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

So schätzen die Analysten die Heidelberg Materials-Aktie im August 2025 ein

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren abgeworfen