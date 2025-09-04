Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Freitagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 199,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:42 Uhr 0,3 Prozent auf 199,30 EUR. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 200,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 200,30 EUR. Bisher wurden heute 25.091 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Am 11.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 212,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 6,47 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 90,22 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 54,73 Prozent Luft nach unten.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,75 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 208,31 EUR.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 12,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

